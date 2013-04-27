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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 27 апреля 2013
Аугсбург
27.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
61'
С. Мельдерс
83'
М. Де Йонг
85'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
89'
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Я. Моравек
87'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
А. Хан
85'
Желтая карточка
М. Де Йонг
84'
ГОЛ! 2:0!
М. Де Йонг
83'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
81'
73'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
71'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
67'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
С. Мельдерс
Пас отдал
Т. Вернер
61'
56'
Желтая карточка
В. Ибишевич
41'
Желтая карточка
А. Максим
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
38'
Желтая карточка
П. Верхаг
36'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
33'
17'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-3-1-2
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
22
Озтрзолек
30
Моравек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
22
Рюдигер
2
Сакаи
15
Бока
3
Молинаро
4
Гентнер
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
30
Моравек
5
Райнхардт
5
Райнхардт
30
Моравек
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
44
Максим
9
Македа
9
Македа
44
Максим
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
20
Ронни Филп
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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