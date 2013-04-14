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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 14 апреля 2013
Штутгарт
14.04.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
28'
А. Домингес (АГ)
34'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Замена
В. Квист
️️️️
А. Бока
85'
Замена
Ф. Македа
️️️️
В. Ибишевич
79'
74'
Замена
П. Млапа
️️️️
Т. Маркс
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Харник
72'
69'
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. де Йонг
ГОЛ! 2:0!
К. Гентнер
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Домингес
28'
12'
Замена
Г. Джака
️️️️
Х. Нордтвейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
22
Рюдигер
2
Сакаи
3
Молинаро
15
Бока
4
Гентнер
44
Максим
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
38
Чигерчи
17
Вендт
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
15
Бока
6
Квист
6
Квист
15
Бока
11
Ибишевич
9
Македа
9
Македа
11
Ибишевич
22
Харник
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Харник
6
Нордтвейт
34
Джака
34
Джака
6
Нордтвейт
26
де Йонг
9
Ханке
9
Ханке
26
де Йонг
14
Маркс
26
Млапа
26
Млапа
14
Маркс
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
МХПАрена
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