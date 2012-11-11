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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 11 ноября 2012
Штутгарт
11.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Ганновер-96
21'
К. Гентнер
37'
В. Ибишевич (П)
57'
А. Собич
65'
Я. Шлаудрафф (П)
68'
М. Абделлауе
74'
М. Абделлауе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
87'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
С. Черундоло
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
79'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Р. Хольцхаушер
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Абделлауе
Желтая карточка
А. Бока
73'
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Харник
72'
68'
ГОЛ! 2:3!
М. Абделлауе
66'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
А. Собич
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Шлаудрафф
62'
Желтая карточка
М. Диуф
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Собич
46'
Желтая карточка
М. Шмидебах
46'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
З. Кузманович
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Ибишевич
37'
33'
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
8
Кузманович
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
19
Шульц
5
Эггиманн
5
Хагги
34
Рауш
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
9
Собич
92
Диуф
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
22
Харник
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Харник
6
Черундоло
2
Сакаи
2
Сакаи
6
Черундоло
9
Собич
25
Абделлауе
25
Абделлауе
9
Собич
9
Хусти
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Хусти
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
22
Марк Циглер
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
14
Маркус Миллер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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