Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Joao Reis - статистика

Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
18
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эштрела
1 : 0
18.05.2024
Жил Висенте
30' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
65' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
1 : 0
04.02.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Эштрела
1 : 4
29.01.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
21.01.2024
Эштрела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
14.01.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эштрела
1 : 1
06.01.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 4
28.12.2023
Арука
1' - 66'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 0
15.12.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
10.12.2023
Боавишта
1' - 76'
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
1 : 1
02.12.2023
Эштрела
1' - 89'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
0 : 1
11.11.2023
Морейренcе
1' - 90'
55'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
3 : 2
05.11.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 0
29.10.2023
Фамаликан
46' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 1
08.10.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 4
28.09.2023
Брага
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 1
15.09.2023
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
2 : 0
19.08.2023
Эштрела
1' - 53'
Главные новости
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
3
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+