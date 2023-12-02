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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Эштрела
Риу Аве - Эштрела: обзор матча 02 декабря 2023
Риу Аве
02.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эштрела
81'
А. Сантос
86'
Жозуэ (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Эштрела
Желтая карточка
Ж. Грака
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Луис
Желтая карточка
М. Нобрега
90'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Удрхири
89'
Замена
Р. Панталон
️️️️
Жозуэ
89'
89'
Замена
K. Shinga
️️️️
V.
89'
Замена
М. Келиано
️️️️
J. Reis
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Жозуэ
ГОЛ! 1:0!
А. Сантос
Пас отдал
Эрнани
81'
72'
Замена
G. Henrique
️️️️
Рональд
72'
Замена
R. Ndo
️️️️
Кикас
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
71'
Желтая карточка
Гуга
65'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Перейра
61'
24'
Желтая карточка
Рональд
Желтая карточка
А. Удрхири
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Эштрела
98
Wagner
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
98
Кикас
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Риу Аве
75
Nuno Namora
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Эштрела
89
Cambila
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
68
Manuel Figueiredo
ЦП
31
Euri
ЦП
10
Brenner
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
3
Нобрега
33
Сантос
20
Коштинья
6
Удрхири
10
6
Гуга
95
Перейра
9
Боатенг
11
3-3-4
98
4
Гашпар
33
12
28
22
Кордейро
2
17
35
Рональд
11
Луис
98
Кикас
23
Жозуэ
42
Панталон
42
Панталон
23
Жозуэ
6
Удрхири
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
95
Перейра
27
Эрнани
27
Эрнани
95
Перейра
10
70
70
10
28
74
74
28
17
42
Келиано
42
Келиано
17
35
Рональд
11
11
35
Рональд
11
Луис
45
Ндур
45
Ндур
11
Луис
98
Кикас
7
7
98
Кикас
Остались в запасе
Риу Аве
Эштрела
75
Nuno Namora
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
31
Euri
ЦП
10
Brenner
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
75
Nuno Namora
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
31
Euri
ЦП
10
Brenner
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Риу Аве - Эштрела
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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