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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Эштрела
Жил Висенте - Эштрела: обзор матча 14 января 2024
Жил Висенте
14.01.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эштрела
12'
Г. Перейра
88'
R. Ndo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Эштрела
88'
ГОЛ! 1:1!
R. Ndo
86'
Желтая карточка
Кикас
Замена
Р. Уилсон
️️️️
Ф. Коррея
83'
Замена
M. Lopes
️️️️
К. Фуджимото
83'
77'
Желтая карточка
R. Ndo
Желтая карточка
Марлон
76'
Замена
Марлон
️️️️
Мурило
63'
62'
Замена
A.
️️️️
П. Са
62'
Замена
R. Ndo
️️️️
Рональд
56'
Желтая карточка
Рональд
53'
Замена
R. Tavares
️️️️
А. Луис
46'
Замена
H. Santos
️️️️
П. Мендеш
Желтая карточка
Г. Перейра
45'
+4
36'
Замена
G. Henrique
️️️️
K. Shinga
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейра
Пас отдал
Мурило
12'
6'
Желтая карточка
П. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
11
Миро
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
70
Мансур
ЛЗ
74
K. Shinga
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Педру Са
(К)
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
17
Joao Reis
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Эштрела
89
Cambila
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
6
Aloisio
ЦП
28
Vitó
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
4-1-1-1-3
42
Эндрю
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
5
55
Перейра
24
Гбане
16
Нету
19
Фуджимото
20
Коррея
11
Миро
77
Мурило
4-1-1-4
30
74
2
3
Мендеш
70
Мансур
21
Са
22
Кордейро
98
Кикас
11
Луис
35
Рональд
17
19
Фуджимото
4
4
19
Фуджимото
20
Коррея
14
Уилсон
14
Уилсон
20
Коррея
77
Мурило
11
Марлон
11
Марлон
77
Мурило
21
Са
6
6
21
Са
3
Мендеш
2
2
3
Мендеш
74
11
11
74
11
Луис
20
20
11
Луис
35
Рональд
7
7
35
Рональд
Остались в запасе
Жил Висенте
Эштрела
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
89
Cambila
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Жил Висенте - Эштрела
2
4
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
10
Офсайды
2
5
Количество передач
379
429
Сейвы
6
1
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.48
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Helder Carvalho, Portugal
Стадион:
Сидад де Барселуш
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