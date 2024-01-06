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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Визела
Эштрела - Визела: обзор матча 06 января 2024
Эштрела
06.01.2024, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Визела
7'
А. Луис
48'
Саму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Визела
90'
Желтая карточка
М. Перейра
86'
Замена
J.
️️️️
Т. Силва
Замена
Мансур
️️️️
J. Felipe
66'
Замена
П. Са
️️️️
V.
56'
Замена
J. Omurwa
️️️️
П. Мендеш
56'
Замена
Рональд
️️️️
G. Henrique
56'
48'
ГОЛ! 1:1!
Саму
Замена
R. Tavares
️️️️
А. Луис
46'
25'
Замена
М. Перейра
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
А. Луис
Пас отдал
J. Felipe
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
28
Vitó
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
17
Joao Reis
(К)
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Эштрела
89
Cambila
ВР
70
Мансур
ЛЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
68
Manuel Figueiredo
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
42
Messias
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
4
Jota
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
4-2-4
30
74
33
12
3
Мендеш
22
Кордейро
28
11
Луис
98
Кикас
11
17
3-4-1-2
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
18
90
Наскименту
21
20
Саму
82
Силва
36
Лакава
22
99
Эссенде
12
70
Мансур
70
Мансур
12
3
Мендеш
2
2
3
Мендеш
28
21
Са
21
Са
28
11
Луис
20
20
11
Луис
11
35
Рональд
35
Рональд
11
22
3
Перейра
3
Перейра
22
82
Силва
4
4
82
Силва
Остались в запасе
Эштрела
Визела
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
42
Messias
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
42
Messias
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Эштрела - Визела
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
13
Офсайды
2
1
Количество передач
295
454
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.94
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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