Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Хант - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1981 (45)
#12 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
25
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4 : 4
28.04.2012
Вулверхэмптон
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
31.03.2012
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5 : 0
04.03.2012
Вулверхэмптон
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2012
Вулверхэмптон
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1 : 5
12.02.2012
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
14.01.2012
Вулверхэмптон
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
02.01.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
27.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 85'
34'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
20.12.2011
Норвич Сити
1' - 75'
32'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
17.12.2011
Сток Сити
1' - 79'
17'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
04.12.2011
Сандерленд
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
37'
72'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
06.11.2011
Уиган Атлетик
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 1
29.10.2011
Вулверхэмптон
1' - 86'
76'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
22.10.2011
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2 : 0
16.10.2011
Вулверхэмптон
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2011
Ньюкасл
1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.09.2011
Вулверхэмптон
1' - 82'
49'
42'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2011
Куинз Парк Рейнджерс
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.09.2011
Тоттенхэм
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.08.2011
Вулверхэмптон
1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
1' - 84'
71'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+