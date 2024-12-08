Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pedro Geromel - статистика

Завершил карьеру
#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
11
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
0 : 3
08.12.2024
Коринтианс
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 2
21.11.2024
Жувентуде
1' - 76'
45'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
1 : 0
09.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
2 : 2
03.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 1
05.10.2024
Форталеза
31' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
0 : 0
29.09.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
3 : 2
23.09.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 2
15.09.2024
Гремио
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 2
26.07.2024
Гремио
Был в запасе
31'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
33' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
3 : 0
07.07.2024
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
30.06.2024
Флуминенсе
1' - 90'
36'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
27.06.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
1' - 90'
27'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 0
20.06.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
1 : 2
17.06.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
2 : 1
14.06.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+