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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гремио
Ботафого - Гремио: обзор матча 29 сентября 2024
Ботафого
29.09.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Гремио
Желтая карточка
И. Жезус
90'
+5
90'
+2
Замена
Рональд
️️️️
М. Брейтуэйт
90'
Красная карточка
M. Monsalve
88'
Желтая карточка
А. Маркесин
Желтая карточка
Л. Энрике
88'
82'
Желтая карточка
В. Каннеман
81'
Замена
Доди
️️️️
Ж. Виларди
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Тикиньо
77'
65'
Желтая карточка
М. Вилласанти
Замена
И. Жезус
️️️️
М. Мартинс
65'
60'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
А. Теллес
️️️️
Маршал
60'
Замена
Аллан
️️️️
Данило
60'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Т. Алмада
46'
Желтая карточка
Баштуш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
28
Александр Аравена
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
17
Доди
ОП
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Джон
21
Маршал
15
Баштуш
2
Барбоза
2
Витиньо
15
Данило
3
Че Че
11
Мартинс
23
Алмада
11
Энрике
9
Тикиньо
4-3-1-2
1
Маркесин
18
Педро
6
Мартинс
4
Каннеман
6
Рейналдо
20
Вилласанти
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
28
Аравена
21
Маршал
13
Теллес
13
Теллес
21
Маршал
23
Алмада
11
Саварино
11
Саварино
23
Алмада
15
Данило
25
Аллан
25
Аллан
15
Данило
9
Тикиньо
7
Сантос
7
Сантос
9
Тикиньо
11
Мартинс
11
Жезус
11
Жезус
11
Мартинс
6
Виларди
17
Доди
17
Доди
6
Виларди
22
Брейтуэйт
35
Рональд
35
Рональд
22
Брейтуэйт
19
Кристальдо
34
34
19
Кристальдо
Остались в запасе
Ботафого
Гремио
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
97
Caíque
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Ботафого - Гремио
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
471
285
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.79
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Maguielson Lima Barbosa, Brazil
Стадион:
Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia
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