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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гремио
Фламенго - Гремио: обзор матча 14 июня 2024
Фламенго
14.06.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
42'
Л. Араухо
67'
Л. Араухо
90+6'
Эденилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Гремио
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Эденилсон
Пас отдал
В. Каннеман
90'
+4
Желтая карточка
В. Каннеман
Замена
В. Уго
️️️️
Л. Ортис
83'
83'
Замена
Натан
️️️️
Ж. Педро
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Перейра
83'
75'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Ж. Виларди
75'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Педро
75'
Замена
Эденилсон
️️️️
Э. Галдино
ГОЛ! 2:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Педро
67'
56'
Желтая карточка
Э. Галдино
46'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Уэсли
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Педро
42'
Желтая карточка
Педро
33'
Замена
Л. Араухо
️️️️
И. Жезус
30'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
3-3-1-1-2
1
Росси
4
Луис
4
Перейра
3
Ортис
15
Бруно
6
Жезус
43
Уэсли
8
Жерсон
99
Перейра
9
Педро
7
Эвертон
4-1-1-2-2
1
Кабрал
18
Педро
19
Эли
4
Каннеман
6
Рейналдо
17
Доди
6
Виларди
17
Галдино
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
7
Павон
3
Ортис
30
Уго
30
Уго
3
Ортис
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
6
Жезус
7
Араухо
7
Араухо
6
Жезус
18
Педро
2
Фабио
2
Фабио
18
Педро
17
Галдино
88
Эденилсон
88
Эденилсон
17
Галдино
6
Виларди
33
Карбальо
33
Карбальо
6
Виларди
9
Жоао Педро
14
Натан
14
Натан
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Фламенго
Гремио
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Фламенго - Гремио
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
10
Количество передач
379
534
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.97
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Маракана
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