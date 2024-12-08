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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Коринтианс
Гремио - Коринтианс: обзор матча 08 декабря 2024
Гремио
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 3
Завершен
Коринтианс
45+1'
Ю. Алберто (П)
88'
Шарлес
90+4'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Коринтианс
90'
+5
Желтая карточка
М. Биду
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
Желтая карточка
M. Monsalve
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:2!
Шарлес
Пас отдал
А. Ромеро
85'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Р. Гарро
83'
Замена
Шарлес
️️️️
Б. Бидон
83'
Замена
Т. Магно
️️️️
Ю. Алберто
Красная карточка
Доди
79'
79'
Красная карточка
Х. Мартинес
70'
Замена
А. Сантана
️️️️
А. Каррильо
Замена
Ж. Виларди
️️️️
P. Geromel
67'
Замена
M. Monsalve
️️️️
К. Павон
67'
64'
Желтая карточка
У. Соуза
54'
Желтая карточка
А. Каррильо
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Д. Коста
46'
46'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Раниэле
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Алберто
Желтая карточка
Рейналдо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
88
Эденилсон
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
47
Алиссон Эдвард
ПВ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
37
Райан
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Шарлес
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
4-1-2-3
97
6
Рейналдо
3
21
Жемерсон
18
Педро
17
Доди
20
Вилласанти
30
Сотельдо
7
Павон
22
Брейтуэйт
19
Коста
4-1-1-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
5
Рамальо
25
Кака
21
Биду
14
Раниэле
7
Бидон
19
Каррильо
8
Гарро
10
Депай
9
Алберто
3
6
Виларди
6
Виларди
3
19
Коста
19
Кристальдо
19
Кристальдо
19
Коста
7
Павон
34
34
7
Павон
14
Раниэле
70
Мартинес
70
Мартинес
14
Раниэле
19
Каррильо
80
Сантана
80
Сантана
19
Каррильо
7
Бидон
35
Шарлес
35
Шарлес
7
Бидон
8
Гарро
11
Ромеро
11
Ромеро
8
Гарро
9
Алберто
11
Магно
11
Магно
9
Алберто
Остались в запасе
Гремио
Коринтианс
47
Алиссон Эдвард
ПВ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
88
Эденилсон
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
47
Алиссон Эдвард
ПВ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
88
Эденилсон
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Гремио - Коринтианс
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
274
535
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.98
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
3 : 0
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Посещаемость:
42945
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