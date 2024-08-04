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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Атлетико Паранаэнсе - Гремио: обзор матча 04 августа 2024
Атлетико Паранаэнсе
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Гремио
18'
Г. Мартинс
21'
M. Monsalve
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Желтая карточка
Т. Куэльо
82'
81'
Замена
Рейналдо
️️️️
M. Silva
75'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Натан
75'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
Замена
А. Каноббио
️️️️
Кристиан
71'
65'
Замена
А. Аравена
️️️️
M. Monsalve
Замена
Фернандиньо
️️️️
Никао
59'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Роша
46'
Замена
Пабло
️️️️
Б. Запелли
46'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Эрик
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
M. Monsalve
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинс
Желтая карточка
M. Gamarra
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
(К)
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
10
Бруно Запелли
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
(К)
ЦП
14
Натан
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
8
João Cruz
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Линк
27
Роша
15
37
Эскивель
6
Габриэль
14
Эрик
18
Кристиан
10
Запелли
11
Никао
9
20
Оливейра
4-1-2-1-2
1
Кабрал
2
Фабио
36
Ната
77
6
Мартинс
17
Доди
6
Виларди
88
Эденилсон
14
Натан
39
34
27
Роша
22
Мадсон
22
Мадсон
27
Роша
11
Никао
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
11
Никао
14
Эрик
28
Куэльо
28
Куэльо
14
Эрик
18
Кристиан
17
Каноббио
17
Каноббио
18
Кристиан
10
Запелли
92
Пабло
92
Пабло
10
Запелли
77
6
Рейналдо
6
Рейналдо
77
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
14
Натан
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
14
Натан
34
28
Аравена
28
Аравена
34
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
45
Мила
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
45
Мила
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гремио
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
12
12
Офсайды
1
3
Количество передач
682
240
Сейвы
5
3
Точность передач %
89
67
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.22
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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