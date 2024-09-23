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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Фламенго
Гремио - Фламенго: обзор матча 23 сентября 2024
Гремио
23.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 2
Завершен
Фламенго
12'
Ф. Кристальдо
55'
М. Брейтуэйт
83'
Д. Коста
25'
М. Гонсалвеш
90'
F. Teresa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Фламенго
90'
+6
Замена
D. Sales
️️️️
Уэсли
90'
ГОЛ! 3:2!
F. Teresa
Замена
M. Silva
️️️️
Рейналдо
87'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Й. Сотельдо
87'
Замена
А. Аравена
️️️️
M. Monsalve
87'
86'
Замена
F. Teresa
️️️️
К. Алькарас
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
Пас отдал
Эденилсон
83'
Желтая карточка
Ж. Педро
80'
74'
Замена
У. Ян
️️️️
Л. Перейра
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Брейтуэйт
74'
Замена
Эденилсон
️️️️
Ф. Кристальдо
74'
58'
Красная карточка
C.
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
55'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалвеш
Пас отдал
К. Алькарас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Ж. Педро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
(К)
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гремио
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
35
Рональд
ОП
88
Эденилсон
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Фламенго
13
Caio Barone
ВР
49
Dyogo
ВР
57
Иаго
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
70
Ainoã Ricardo
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
47
Уоллес Ян
ЦП
60
Luis Aucélio
ЦП
40
Felipe Teresa
ЦФ
59
Pedrinho
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
4
Каннеман
6
Мартинс
18
Педро
17
Доди
20
Вилласанти
30
Сотельдо
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
34
4-3-2-1
23
Кунья
43
Уэсли
33
4
Луис
6
Айртон
29
Аллан
7
Эвертон
24
Алькарас
20
Гонсалвеш
99
Перейра
9
6
Рейналдо
77
77
6
Рейналдо
19
Кристальдо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
19
Кристальдо
30
Сотельдо
6
Виларди
6
Виларди
30
Сотельдо
34
28
Аравена
28
Аравена
34
22
Брейтуэйт
19
Коста
19
Коста
22
Брейтуэйт
43
Уэсли
51
51
43
Уэсли
99
Перейра
47
Ян
47
Ян
99
Перейра
24
Алькарас
40
40
24
Алькарас
Остались в запасе
Гремио
Фламенго
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
13
Caio Barone
ВР
49
Dyogo
ВР
57
Иаго
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
70
Ainoã Ricardo
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
60
Luis Aucélio
ЦП
59
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
13
Caio Barone
ВР
49
Dyogo
ВР
57
Иаго
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
70
Ainoã Ricardo
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
60
Luis Aucélio
ЦП
59
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Гремио - Фламенго
1
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
373
478
Сейвы
6
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.42
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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