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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гремио
Коринтианс - Гремио: обзор матча 26 июля 2024
Коринтианс
26.07.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
25'
Ю. Алберто (П)
2'
Р. Эли
77'
М. Вилласанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Гремио
Замена
П. Энрике
️️️️
Раниэле
84'
83'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Й. Сотельдо
83'
Замена
М. Аресо
️️️️
Ф. Кристальдо
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Вилласанти
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
76'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Райан
76'
Замена
П. Рауль
️️️️
Ю. Алберто
76'
68'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
68'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Эденилсон
Замена
Шарлес
️️️️
Матеузиньо
57'
Желтая карточка
Кака
40'
34'
Желтая карточка
Р. Эли
31'
Желтая карточка
P. Geromel
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Алберто
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эли
Пас отдал
Й. Сотельдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
14
Раниэле
ОП
37
Райан
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Соуза
4
Торрес
5
Рамальо
25
Кака
46
Фариас
14
Раниэле
2
Матеузиньо
37
Райан
11
Ромеро
9
Алберто
3-2-3-2
1
Маркесин
4
Каннеман
21
Жемерсон
19
Эли
2
Фабио
6
Рейналдо
20
Вилласанти
88
Эденилсон
30
Сотельдо
14
Натан
19
Кристальдо
2
Матеузиньо
35
Шарлес
35
Шарлес
2
Матеузиньо
37
Райан
77
Коронадо
77
Коронадо
37
Райан
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
14
Раниэле
7
Энрике
7
Энрике
14
Раниэле
9
Алберто
18
Рауль
18
Рауль
9
Алберто
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
30
Сотельдо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
30
Сотельдо
88
Эденилсон
6
Виларди
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
19
Аресо
19
Аресо
19
Кристальдо
Остались в запасе
Коринтианс
Гремио
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коринтианс - Гремио
1
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
21
17
Офсайды
1
2
Количество передач
476
271
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.95
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
Посещаемость:
45180 из 65807 зрителей (68%)
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