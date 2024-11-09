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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гремио
Палмейрас - Гремио: обзор матча 09 ноября 2024
Палмейрас
09.11.2024, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Гремио
90'
+3
Желтая карточка
M. Monsalve
Желтая карточка
Майке
88'
Желтая карточка
Р. Риос
87'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Р. Вейга
82'
Замена
Р. Риос
️️️️
Маурисио
76'
75'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
А. Аравена
75'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Брейтуэйт
75'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Доди
64'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Эденилсон
Замена
Майке
️️️️
К. Паулиста
63'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
63'
Замена
Дуду
️️️️
Ф. Андерсон
62'
Желтая карточка
Г. Гомес
32'
30'
Желтая карточка
М. Вилласанти
27'
Желтая карточка
Жемерсон
Желтая карточка
М. Серкейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
18
Маурисио
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
19
Rômulo
ЦП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
4-1-3-2
1
Вевертон
38
Паулиста
26
Серкейра
15
Гомес
14
Роша
6
Морено
33
Рони
23
Вейга
7
Андерсон
41
Эстевао
18
Маурисио
4-1-3-2
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
30
Сотельдо
20
Вилласанти
88
Эденилсон
28
Аравена
22
Брейтуэйт
38
Паулиста
12
Майке
12
Майке
38
Паулиста
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
18
Маурисио
5
Риос
5
Риос
18
Маурисио
7
Андерсон
92
Дуду
92
Дуду
7
Андерсон
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
88
Эденилсон
6
Виларди
6
Виларди
88
Эденилсон
28
Аравена
19
Кристальдо
19
Кристальдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
19
Коста
19
Коста
22
Брейтуэйт
17
Доди
34
34
17
Доди
Остались в запасе
Палмейрас
Гремио
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Палмейрас - Гремио
4
3
Всего ударов по воротам
33
6
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
14
1
Нарушения
14
9
Офсайды
5
3
Количество передач
443
280
Сейвы
1
14
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
16
1
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.72
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Посещаемость:
33670
Новости команд
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Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
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25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
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