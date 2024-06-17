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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Ботафого
Гремио - Ботафого: обзор матча 17 июня 2024
Гремио
17.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
10'
Куябано
57'
Ж. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Ботафого
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
85'
83'
Желтая карточка
Y.
Желтая карточка
Э. Галдино
81'
81'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Ф. Карбальо
78'
Замена
Эденилсон
️️️️
Ф. Карбальо
78'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Доди
78'
74'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ч. Че
Замена
Э. Галдино
️️️️
К. Павон
70'
62'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
О. Ромеро
62'
Замена
Данило
️️️️
Л. Энрике
57'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Сантос
Пас отдал
Л. Энрике
46'
Замена
Y.
️️️️
Грегоре
45'
Желтая карточка
Грегоре
10'
ГОЛ! 0:1!
Куябано
Пас отдал
М. Фрейтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Доди
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
3-1-1-1-2
97
3
6
Мартинс
2
Фабио
17
Доди
33
Карбальо
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
7
Павон
4-2-2-2
12
Джон
22
Суарес
5
Халтер
15
Баштуш
66
Куябано
17
Фрейтас
40
Грегоре
10
Ромеро
3
Че Че
7
Сантос
11
Энрике
33
Карбальо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
33
Карбальо
17
Доди
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
17
Доди
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
7
Павон
17
Галдино
17
Галдино
7
Павон
11
Энрике
15
Данило
15
Данило
11
Энрике
10
Ромеро
33
Эрнандес
33
Эрнандес
10
Ромеро
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
40
Грегоре
67
67
40
Грегоре
Остались в запасе
Гремио
Ботафого
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Гремио - Ботафого
2
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
11
Количество передач
403
499
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.66
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio Kleber Andrade, Cariacica
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