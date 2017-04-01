Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Робинсон - статистика

Завершил карьеру
15 октября 1979 (46)
#17 | Вратарь
193 см | 90 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
3
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
0 : 2
01.04.2017
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0 : 0
18.03.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 1
12.03.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Суонси
3 : 2
04.03.2017
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1 : 1
25.02.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1 : 1
12.02.2017
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2 : 1
04.02.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1 : 0
31.01.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2 : 1
22.01.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 0
14.01.2017
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Сити
2 : 1
02.01.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4 : 1
31.12.2016
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1 : 0
26.12.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
2 : 1
18.12.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1 : 0
14.12.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Бернли
3 : 2
10.12.2016
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
2 : 0
03.12.2016
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 2
26.11.2016
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Бромвич
4 : 0
21.11.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
3 : 2
05.11.2016
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
29.10.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
2 : 1
22.10.2016
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
3 : 1
16.10.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бернли
0 : 1
02.10.2016
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
2 : 0
26.09.2016
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лестер
3 : 0
17.09.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1 : 1
10.09.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
3 : 0
27.08.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2 : 0
20.08.2016
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0 : 1
13.08.2016
Суонси
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+