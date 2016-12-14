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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 14 декабря 2016
Вест Хэм
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
45+3'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
90'
+4
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
С. Эрфилд
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Нобл
89'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Э. Кэрролл
83'
76'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Бойд
72'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Замена
А. Айю
️️️️
М. Ланзини
69'
62'
Желтая карточка
Б. Ми
Пенальти не реализован!
М. Нобл
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Нобл
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
11
Маркус Браун
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
2-1-3-2-2
12
Рэндольф
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
3
Крессуэлл
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Антонио
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
29
Хендрик
25
Марни
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
19
Воукс
16
Нобл
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
16
Нобл
22
Ланзини
24
Айю
24
Айю
22
Ланзини
9
Кэрролл
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Кэрролл
37
Эрфилд
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
37
Эрфилд
21
Бойд
35
Барнс
35
Барнс
21
Бойд
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
11
Маркус Браун
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
11
Маркус Браун
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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