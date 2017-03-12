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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 12 марта 2017
Ливерпуль
12.03.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
45+1'
Д. Вейналдум
61'
Э. Джан
7'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
90'
Замена
Д. Агьей
️️️️
С. Эрфилд
Желтая карточка
А. Лаллана
86'
80'
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Ориги
79'
73'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
Желтая карточка
Э. Джан
63'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джан
Пас отдал
Д. Ориги
61'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Ф. Коутиньо
60'
58'
Желтая карточка
Д. Бартон
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
45'
+1
37'
Желтая карточка
Б. Ми
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
М. Лоутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
24
Клаван
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
8
Бартон
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
27
Ориги
6
Лейва
6
Лейва
27
Ориги
11
Коутиньо
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Коутиньо
37
Эрфилд
7
Агьей
7
Агьей
37
Эрфилд
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
8
Харри Уилсон
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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