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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 17 сентября 2016
Лестер
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
45+1'
И. Слимани
48'
И. Слимани
78'
Б. Ми (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
88'
Желтая карточка
М. Лоутон
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
85'
79'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
А. Грэй
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Дринкуотер
79'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Ми
78'
64'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Дефур
57'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
Д. Варди
48'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
К. Фукс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
АП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
2
Симпсон
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
19
Слимани
9
Варди
3-5-1-1
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
16
Дефур
3
Уорд
37
Эрфилд
29
Хендрик
25
Марни
45
Грэй
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
4
Дринкуотер
10
Кинг
10
Кинг
4
Дринкуотер
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
16
Дефур
19
Воукс
19
Воукс
16
Дефур
45
Грэй
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
45
Грэй
Остались в запасе
Лестер
Бернли
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кинг Пауэр
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