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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 12 февраля 2017
Бернли
12.02.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Челси
24'
Р. Брэди
7'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
89'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Д. Бартон
88'
87'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Педро
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
82'
Желтая карточка
М. Лоутон
77'
75'
Желтая карточка
Д. Луис
72'
Замена
Виллиан
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Э. Вествуд
69'
67'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Брэди
65'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брэди
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-1-4-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
3
Уорд
8
Бартон
21
Бойд
35
Барнс
45
Грэй
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
11
Брэди
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Брэди
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
11
Мозес
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Мозес
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
9
Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Педро
Остались в запасе
Бернли
Челси
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бернли - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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