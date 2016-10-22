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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 22 октября 2016
Бернли
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
39'
С. Воукс
90'
С. Эрфилд
58'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
90'
+2
Желтая карточка
Г. Бэрри
90'
+1
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 2:1!
С. Эрфилд
90'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
С. Воукс
89'
83'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
И. Гуйе
Замена
Д. Фланаган
️️️️
С. Уорд
83'
76'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
Замена
Д. Тарковски
️️️️
М. Кайтли
74'
58'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
Р. Лукаку
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
39'
Желтая карточка
Д. Хендрик
35'
26'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
С. Эрфилд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Янник Боласи
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-5-1-1
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
28
Кайтли
3
Уорд
25
Марни
29
Хендрик
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
19
Воукс
4-1-2-3
1
Стекеленбург
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Уилльямс
16
Овьедо
5
Гуйе
6
Баркли
18
Бэрри
11
Боласи
9
Лукаку
87
Миральяс
3
Уорд
20
Фланаган
20
Фланаган
3
Уорд
28
Кайтли
6
Тарковски
6
Тарковски
28
Кайтли
19
Воукс
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Воукс
5
Гуйе
8
Клеверли
8
Клеверли
5
Гуйе
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
19
Ягиелка
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Ягиелка
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Бернли - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Тюрф Мур
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