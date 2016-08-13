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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Суонси
Бернли - Суонси: обзор матча 13 августа 2016
Бернли
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
82'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Суонси
90'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Джонс
87'
87'
Замена
А. Ранхель
️️️️
У. Раутледж
82'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фер
Желтая карточка
М. Лоутон
80'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
75'
Желтая карточка
С. Уорд
67'
64'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
М. Барроу
60'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Л. Бриттон
53'
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Д. Джонс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
7
Леон Бриттон
ЦП
4
Джек Корк
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
77
Моду Барроу
РФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
3
Уорд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
3
Кингсли
5
Амат
8
Фер
4
Корк
7
Бриттон
15
Раутледж
77
Барроу
12
Льоренте
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
3
Джонс
10
Юткевич
10
Юткевич
3
Джонс
15
Раутледж
22
Ранхель
22
Ранхель
15
Раутледж
77
Барроу
10
Монтеро
10
Монтеро
77
Барроу
7
Бриттон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
7
Бриттон
Остались в запасе
Бернли
Суонси
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Бернли - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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