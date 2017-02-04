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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 04 февраля 2017
Уотфорд
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
10'
Т. Дини
45'
М. Ньянг
78'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Бернли
Замена
Д. Янмат
️️️️
М. Сарате
87'
86'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Бойд
Замена
И. Саксесс
️️️️
М. Ньянг
81'
Желтая карточка
С. Предль
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Барнс
77'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Эрфилд
Замена
А. Дукуре
️️️️
В. Бехрами
65'
55'
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Грэй
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
45'
Желтая карточка
Э. Капу
33'
Желтая карточка
Х. Холебас
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
10'
6'
Красная карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
М. Ньянг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Мауро Сарате
ЛФ
14
Трой Дини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
4
Кабуль
20
Кэткарт
6
Капу
8
Клеверли
85
Бехрами
9
Сарате
14
Дини
99
Ньянг
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
5
Кин
15
Ми
21
Бойд
29
Хендрик
8
Бартон
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
9
Сарате
22
Янмат
22
Янмат
9
Сарате
85
Бехрами
6
Дукуре
6
Дукуре
85
Бехрами
99
Ньянг
90
Саксесс
90
Саксесс
99
Ньянг
45
Грэй
11
Брэди
11
Брэди
45
Грэй
37
Эрфилд
8
Вествуд
8
Вествуд
37
Эрфилд
21
Бойд
19
Воукс
19
Воукс
21
Бойд
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Уотфорд - Бернли
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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