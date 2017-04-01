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АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 01 апреля 2017
Бернли
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
66'
Э. Дайер
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
Желтая карточка
Э. Барнс
79'
Замена
С. Дефур
️️️️
С. Эрфилд
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
74'
73'
Замена
Х. Сон
️️️️
В. Янссен
66'
ГОЛ! 0:1!
Э. Дайер
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
56'
Желтая карточка
М. Кин
47'
45'
+2
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Уинкс
44'
Замена
М. Дембеле
️️️️
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
3-5-2
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
8
Бартон
37
Эрфилд
29
Хендрик
3
Уорд
21
Бойд
35
Барнс
45
Грэй
4-3-2-1
1
Льорис
2
Триппьер
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Ваньяма
4
Уинкс
4
Дэвис
24
Эриксен
8
Алли
14
Янссен
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
37
Эрфилд
16
Дефур
16
Дефур
37
Эрфилд
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Дембеле
2
Ваньяма
4
Уинкс
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Уинкс
14
Янссен
7
Сон
7
Сон
14
Янссен
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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