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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 02 января 2017
Манчестер Сити
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
58'
Г. Клиши
62'
С. Агуэро
70'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
Желтая карточка
Д. Сильва
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Грэй
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Стерлинг
89'
88'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
С. Эрфилд
80'
Желтая карточка
М. Кин
Желтая карточка
А. Коларов
71'
Желтая карточка
Б. Санья
71'
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Ми
69'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
62'
59'
Замена
С. Дефур
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
Г. Клиши
58'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Х. Навас
45'
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Ихеначо
45'
Желтая карточка
Я. Туре
41'
38'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Красная карточка
Фернандиньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
42
Яя Туре
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Браво
16
Навас
11
Коларов
30
Отаменди
3
Клиши
3
Санья
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
29
Хендрик
37
Эрфилд
3
Уорд
7
Гудмундссон
35
Барнс
45
Грэй
19
Стерлинг
6
Стоунз
6
Стоунз
19
Стерлинг
16
Навас
21
Сильва
21
Сильва
16
Навас
17
Ихеначо
10
Агуэро
10
Агуэро
17
Ихеначо
7
Гудмундссон
16
Дефур
16
Дефур
7
Гудмундссон
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
37
Эрфилд
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
37
Эрфилд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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