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Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 29 октября 2016
Манчестер Юнайтед
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
Т. Хитон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Марни
85'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
П. Погба
84'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Рэшфорд
82'
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Лингард
73'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Х. Мата
73'
Вторая желтая
А. Эррера
68'
67'
Желтая карточка
Д. Фланаган
60'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
44'
Замена
Д. Фланаган
️️️️
С. Уорд
Желтая карточка
А. Эррера
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
17
Блинд
5
Рохо
36
Дармиан
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
11
Ибрагимович
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
7
Гудмундссон
29
Хендрик
25
Марни
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
64
Мата
25
Феллайни
25
Феллайни
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
32
Руни
77
Лингард
9
Рэшфорд
10
Депай
10
Депай
9
Рэшфорд
3
Уорд
20
Фланаган
20
Фланаган
3
Уорд
7
Гудмундссон
21
Бойд
21
Бойд
7
Гудмундссон
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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