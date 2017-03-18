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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Бернли
Сандерленд - Бернли: обзор матча 18 марта 2017
Сандерленд
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бернли
Желтая карточка
Б. Джонс
86'
Желтая карточка
Ф. Борини
81'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Ларссон
78'
74'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
Замена
Д. Ндонг
️️️️
Д. Гибсон
74'
65'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
Желтая карточка
Д. Гибсон
58'
23'
Желтая карточка
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
16
Овьедо
16
О'Ши
64
Денайе
2
Джонс
7
Ларссон
6
Родуэлл
24
Гибсон
24
Янузай
16
Борини
9
Дефо
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
8
Бартон
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
24
Гибсон
22
Ндонг
22
Ндонг
24
Гибсон
7
Ларссон
10
Хазри
10
Хазри
7
Ларссон
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
Остались в запасе
Сандерленд
Бернли
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Сандерленд - Бернли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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