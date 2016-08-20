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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 20 августа 2016
Бернли
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
2'
С. Воукс
37'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Грэй
90'
+3
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
82'
78'
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Лаллана
77'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
65'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
65'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Дефур
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
С. Дефур
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
А. Грэй
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ливерпуль
13
Александр Маннингер
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Эмре Джан
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
16
Дефур
3
Уорд
25
Марни
37
Эрфилд
19
Воукс
21
Бойд
45
Грэй
3-3-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
24
Клаван
14
Хендерсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
45
Грэй
21
О'Нил
21
О'Нил
45
Грэй
16
Дефур
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
16
Дефур
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
10
Лаллана
8
Груйич
8
Груйич
10
Лаллана
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Александр Маннингер
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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