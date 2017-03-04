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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Бернли
Суонси - Бернли: обзор матча 04 марта 2017
Суонси
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Бернли
12'
Ф. Льоренте
69'
М. Ольссон
90+2'
Ф. Льоренте
20'
А. Грэй (П)
61'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бернли
Замена
Ж. Амат
️️️️
Т. Кэрролл
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Т. Кэрролл
90'
+2
Замена
А. Ранхель
️️️️
К. Ноутон
89'
Желтая карточка
Д. Корк
85'
80'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
С. Воукс
80'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Бартон
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Нарсинг
73'
ГОЛ! 2:2!
М. Ольссон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
69'
66'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Брэди
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Пас отдал
С. Воукс
Желтая карточка
Л. Фер
57'
54'
Желтая карточка
Б. Ми
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Грэй
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Л. Фер
12'
10'
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
РФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Даниэл Агьей
РФ
4-1-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
10
Сигурдссон
12
Льоренте
7
Нарсинг
3-5-2
17
Робинсон
38
Лоутон
5
Кин
15
Ми
21
Бойд
3
Уорд
8
Бартон
29
Хендрик
11
Брэди
45
Грэй
19
Воукс
14
Кэрролл
5
Амат
5
Амат
14
Кэрролл
26
Ноутон
22
Ранхель
22
Ранхель
26
Ноутон
7
Нарсинг
10
Айю
10
Айю
7
Нарсинг
19
Воукс
6
Тарковски
6
Тарковски
19
Воукс
8
Бартон
8
Вествуд
8
Вествуд
8
Бартон
11
Брэди
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Брэди
Остались в запасе
Суонси
Бернли
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Суонси - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Либерти
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