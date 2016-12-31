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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 31 декабря 2016
Бернли
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Сандерленд
31'
А. Грэй
51'
А. Грэй
53'
А. Грэй
67'
Э. Барнс (П)
71'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сандерленд
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Э. Барнс
85'
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
78'
72'
Замена
Д. Лав
️️️️
Д. О'Ши
71'
ГОЛ! 4:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Янузай
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Дефур
68'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Барнс
67'
ГОЛ! 3:0!
А. Грэй
Пас отдал
Э. Барнс
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Марни
51'
Желтая карточка
Д. Марни
45'
+2
45'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
В. Аничебе
42'
Желтая карточка
Б. Джонс
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
31'
24'
Замена
Д. Ндонг
️️️️
Л. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
28
Виктор Аничебе
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
3
Уорд
25
Марни
16
Дефур
37
Эрфилд
21
Бойд
45
Грэй
35
Барнс
4-2-1-3
1
Манноне
2
Джонс
5
Коне
3
Джилободжи
15
ван Анхолт
7
Ларссон
16
О'Ши
24
Янузай
28
Аничебе
9
Дефо
16
Борини
35
Барнс
6
Тарковски
6
Тарковски
35
Барнс
16
Дефур
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
16
Дефур
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
16
О'Ши
22
Лав
22
Лав
16
О'Ши
28
Аничебе
20
Пиенаар
20
Пиенаар
28
Аничебе
5
Коне
22
Ндонг
22
Ндонг
5
Коне
Остались в запасе
Бернли
Сандерленд
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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