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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 10 декабря 2016
Бернли
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
13'
Д. Хендрик
16'
С. Уорд
75'
Д. Бойд
45+2'
Б. Афобе
90+1'
Ч. Дэниелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Борнмут
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Д. Бойд
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ч. Дэниелс
Пас отдал
М. Пью
81'
Замена
М. Пью
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 3:1!
Д. Бойд
Пас отдал
А. Грэй
75'
72'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
Д. Бойд
68'
60'
Желтая карточка
Д. Гослинг
59'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
К. Уилсон
Замена
А. Грэй
️️️️
С. Воукс
55'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Дефур
55'
Желтая карточка
С. Эрфилд
54'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Б. Афобе
Пас отдал
С. Фрэнсис
34'
Желтая карточка
Г. Артер
ГОЛ! 2:0!
С. Уорд
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендрик
Пас отдал
М. Лоутон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
АП
16
Стивен Дефур
ПП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
15
Адам Смит
ПП
23
Беник Афобе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-1-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
25
Марни
37
Эрфилд
3
Уорд
16
Дефур
29
Хендрик
19
Воукс
21
Бойд
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
31
Артер
32
Гослинг
10
Фрейзер
13
Уилсон
23
Афобе
21
Бойд
6
Тарковски
6
Тарковски
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
45
Грэй
19
Воукс
16
Дефур
35
Барнс
35
Барнс
16
Дефур
13
Уилсон
10
Уилшир
10
Уилшир
13
Уилсон
10
Фрейзер
8
Пью
8
Пью
10
Фрейзер
32
Гослинг
7
Кинг
7
Кинг
32
Гослинг
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Бернли - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тюрф Мур
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