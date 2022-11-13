Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Amin Askar - статистика

#77 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
19
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.11.2022
Кристиансунд
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
4 : 0
30.10.2022
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.10.2022
Кристиансунд
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
0 : 1
16.10.2022
Хаугесунд
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Одд
1 : 1
09.10.2022
Кристиансунд
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
4 : 4
02.10.2022
Русенборг
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Стремсгодсет
4 : 1
18.09.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
3 : 2
11.09.2022
Волеренга
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Кристиансунд
2 : 1
31.08.2022
Викинг
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
1 : 1
28.08.2022
Кристиансунд
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
2 : 1
14.08.2022
Кристиансунд
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 3
07.08.2022
Мольде
1' - 72'
6'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.08.2022
Тромсе
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
0 : 1
30.07.2022
Кристиансунд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.07.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Викинг
2 : 1
17.07.2022
Кристиансунд
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Волеренга
3 : 0
10.07.2022
Кристиансунд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
1 : 3
03.07.2022
Лиллестрем
1' - 52'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
3 : 1
25.06.2022
Кристиансунд
1' - 67'
25'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
0 : 2
18.06.2022
Буде-Глимт
62' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+