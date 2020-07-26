Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лейтон Бэйнс - статистика

Завершил карьеру
11 декабря 1984 (41)
#3 | Защитник
170 см
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 3
26.07.2020
Борнмут
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
20.07.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1 : 1
16.07.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
12.07.2020
Эвертон
1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 1
09.07.2020
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
06.07.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2 : 1
01.07.2020
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0 : 1
24.06.2020
Эвертон
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
0 : 0
21.06.2020
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
4 : 0
08.03.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1 : 1
01.03.2020
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3 : 2
23.02.2020
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
3 : 1
08.02.2020
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уотфорд
2 : 3
01.02.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
2 : 2
21.01.2020
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1 : 1
18.01.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1 : 0
11.01.2020
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.01.2020
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 2
28.12.2019
Эвертон
1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
1 : 0
26.12.2019
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
0 : 0
21.12.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
15.12.2019
Эвертон
25' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
3 : 1
07.12.2019
Челси
82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
5 : 2
04.12.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Лестер
2 : 1
01.12.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
1 : 2
09.11.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
19.10.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+