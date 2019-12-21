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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 21 декабря 2019
Эвертон
21.12.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уиллок
87'
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Тосун
80'
78'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
75'
Замена
М. Кин
️️️️
Ф. Делф
72'
66'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Смит-Роу
Желтая карточка
Т. Дэвис
45'
28'
Желтая карточка
Б. Сака
Замена
Д. Тосун
️️️️
А. Ивоби
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
22
Мина
19
Сидибе
18
Делф
22
Дэвис
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
2-2-2-3-1
1
Лено
12
Чамберс
4
Луис
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
32
Смит-Роу
7
Сака
17
Нелсон
7
Мартинелли
7
Обамеянг
18
Делф
5
Кин
5
Кин
18
Делф
17
Ивоби
23
Тосун
23
Тосун
17
Ивоби
Тосун
9
Кен
9
Кен
Тосун
32
Смит-Роу
28
Уиллок
28
Уиллок
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Главный тренер
Фредди Юнберг
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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