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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 24 июня 2020
Норвич Сити
24.06.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
55'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Эвертон
90'
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Ивоби
87'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Бернард
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Д. Льюис
87'
80'
Желтая карточка
М. Кен
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
80'
79'
Замена
М. Кен
️️️️
Ришарлисон
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
79'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Рупп
71'
Замена
Т. Пукки
️️️️
О. Дуда
71'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Кин
Пас отдал
Л. Динь
46'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-4-2-1
23
Крул
4
Годфри
5
Клозе
3
Ааронс
6
Теттей
23
МакЛин
10
Рупп
18
Льюис
8
Дуда
11
Эрнандес
18
Дрмич
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
27
Холгейт
5
Кин
12
Динь
20
Гомеш
22
Дэвис
11
Бернард
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
18
Льюис
10
Кантвелл
10
Кантвелл
18
Льюис
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
8
Дуда
20
Пукки
20
Пукки
8
Дуда
10
Рупп
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Рупп
17
Ивоби
17
Гордон
17
Гордон
17
Ивоби
11
Бернард
3
Бэйнс
3
Бэйнс
11
Бернард
22
Дэвис
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Дэвис
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Кен
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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