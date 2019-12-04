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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 04 декабря 2019
Ливерпуль
04.12.2019, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
5 : 2
Завершен
Эвертон
6'
Д. Ориги
17'
Д. Шакири
31'
Д. Ориги
45'
С. Мане
90'
Д. Вейналдум
21'
М. Кин
45+3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 5:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Р. Фирмино
90'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
83'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
73'
72'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Т. Дэвис
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
А. Лаллана
72'
67'
Желтая карточка
Т. Дэвис
60'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
45'
+3
ГОЛ! 4:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Бернард
ГОЛ! 4:1!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
45'
35'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Сидибе
31'
Желтая карточка
Ришарлисон
ГОЛ! 3:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Ловрен
31'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
27'
21'
ГОЛ! 2:1!
М. Кин
ГОЛ! 2:0!
Д. Шакири
Пас отдал
С. Мане
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
Пас отдал
С. Мане
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
10
Шакири
27
Ориги
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
22
Мина
5
Кин
19
Сидибе
12
Динь
22
Дэвис
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Лаллана
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Лаллана
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
22
Дэвис
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
19
Сидибе
11
Бернард
11
Бернард
19
Сидибе
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Куивин Келлехер
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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