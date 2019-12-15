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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 15 декабря 2019
Манчестер Юнайтед
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
77'
М. Гринвуд
36'
В. Линделеф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
89'
Замена
У. Ниасс
️️️️
М. Кен
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Джеймс
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
Д. Джеймс
77'
70'
Замена
М. Кен
️️️️
Бернард
Желтая карточка
В. Линделеф
66'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Лингард
65'
58'
Желтая карточка
Ришарлисон
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Линделеф
25'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Л. Динь
5'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
77
Лингард
7
Джеймс
9
Марсьяль
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
5
Кин
22
Мина
27
Холгейт
23
Коулмен
12
Динь
22
Дэвис
17
Ивоби
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
77
Лингард
11
Гринвуд
11
Гринвуд
77
Лингард
7
Джеймс
64
Мата
64
Мата
7
Джеймс
12
Динь
3
Бэйнс
3
Бэйнс
12
Динь
Кен
14
Ниасс
14
Ниасс
Кен
11
Бернард
9
Кен
9
Кен
11
Бернард
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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