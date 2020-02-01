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Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 01 февраля 2020
Уотфорд
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
10'
А. Масина
42'
Р. Перейра
45+1'
Й. Мина
45+4'
Й. Мина
90'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Эвертон
90'
ГОЛ! 2:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Кен
86'
Желтая карточка
М. Холгейт
84'
Желтая карточка
Й. Мина
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Деулофеу
82'
Желтая карточка
И. Саксесс
78'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Р. Перейра
75'
73'
Замена
М. Кин
️️️️
Д. Калверт-Льюин
71'
Вторая желтая
Ф. Делф
Желтая карточка
А. Масина
68'
67'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Г. Сигурдссон
65'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Ивоби
58'
Желтая карточка
Ф. Делф
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Н. Чалоба
57'
45'
+4
ГОЛ! 2:2!
Й. Мина
Пас отдал
Г. Сигурдссон
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Й. Мина
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Т. Дини
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Масина
Пас отдал
Ж. Деулофеу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
5
Мариаппа
20
Кэткарт
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
4-1-3-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
22
Мина
27
Холгейт
12
Динь
18
Делф
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Деулофеу
15
Чалоба
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Чалоба
37
Перейра
90
Саксесс
90
Саксесс
37
Перейра
9
Калверт-Льюин
5
Кин
5
Кин
9
Калверт-Льюин
10
Сигурдссон
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
10
Сигурдссон
17
Ивоби
9
Кен
9
Кен
17
Ивоби
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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