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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 21 июня 2020
Эвертон
21.06.2020, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
90'
+3
Замена
Бернард
️️️️
А. Ивоби
88'
85'
Желтая карточка
Д. Ориги
73'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Ж. Матип
65'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
65'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Н. Кейта
Желтая карточка
Л. Динь
61'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Э. Гордон
60'
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Минамино
43'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Кин
40'
20'
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
22
Дэвис
20
Гомеш
17
Ивоби
17
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
18
Минамино
9
Фирмино
17
Гордон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
17
Гордон
17
Ивоби
11
Бернард
11
Бернард
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
32
Матип
6
Ловрен
6
Ловрен
32
Матип
20
Милнер
2
Гомес
2
Гомес
20
Милнер
8
Кейта
23
Вейналдум
23
Вейналдум
8
Кейта
18
Минамино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Минамино
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Гудисон Парк
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