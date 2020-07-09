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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 09 июля 2020
Эвертон
09.07.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
43'
Ришарлисон
31'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
88'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
Замена
Бернард
️️️️
Э. Гордон
74'
70'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
70'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
О. Ромеу
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
68'
61'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Ивоби
46'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
45'
+1
Желтая карточка
Ришарлисон
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Л. Динь
43'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
42'
34'
Желтая карточка
Д. Стивенс
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Армстронг
28'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд-Проус
14'
Желтая карточка
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
20
Гомеш
22
Дэвис
17
Ивоби
17
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-4-2
29
МакКарти
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
28
Ингс
19
Адамс
17
Ивоби
19
Сидибе
19
Сидибе
17
Ивоби
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
17
Гордон
11
Бернард
11
Бернард
17
Гордон
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
21
Ромеу
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
21
Ромеу
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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