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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 26 декабря 2019
Эвертон
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
80'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Сидибе
90'
88'
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Корк
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ришарлисон
86'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Сидибе
80'
Замена
М. Кен
️️️️
Бернард
77'
74'
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
68'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
22
Мина
27
Холгейт
12
Динь
19
Сидибе
18
Делф
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
4
Корк
11
Брэди
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
47
Ришарлисон
22
Дэвис
22
Дэвис
47
Ришарлисон
19
Сидибе
32
Уолкотт
32
Уолкотт
19
Сидибе
11
Бернард
9
Кен
9
Кен
11
Бернард
4
Корк
13
Лонг
13
Лонг
4
Корк
11
Брэди
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Брэди
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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