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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 11 января 2020
Эвертон
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
38'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Брайтон
Желтая карточка
Д. Пикфорд
90'
+4
Замена
Й. Мина
️️️️
Л. Динь
85'
79'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
78'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Т. Уолкотт
74'
72'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Стивенс
Замена
Ф. Делф
️️️️
Бернард
72'
62'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Джаханбакш
62'
Замена
П. Гросс
️️️️
М. Монтойя
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Л. Динь
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
19
Сидибе
22
Дэвис
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-2-2-1-2
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
4
Уэбстер
33
Монтойя
13
Бернардо
24
Проппер
16
Стивенс
11
Джаханбакш
19
Троссард
11
Мопе
12
Динь
22
Мина
22
Мина
12
Динь
32
Уолкотт
23
Коулмен
23
Коулмен
32
Уолкотт
11
Бернард
18
Делф
18
Делф
11
Бернард
33
Монтойя
13
Гросс
13
Гросс
33
Монтойя
11
Джаханбакш
7
Альсате
7
Альсате
11
Джаханбакш
16
Стивенс
39
Мюррэй
39
Мюррэй
16
Стивенс
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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