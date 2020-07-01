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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 01 июля 2020
Эвертон
01.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
10'
Ришарлисон
16'
Г. Сигурдссон (П)
51'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
81'
Замена
А. Перес
️️️️
Ю. Тилеманс
81'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Бернард
️️️️
Э. Гордон
79'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
75'
Замена
Й. Мина
️️️️
А. Ивоби
68'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ришарлисон
57'
54'
Желтая карточка
О. Ндиди
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
46'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
46'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Сигурдссон
16'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Э. Гордон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
20
Гомеш
17
Ивоби
10
Сигурдссон
17
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-5-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
26
Прат
11
Барнс
9
Варди
17
Ивоби
22
Мина
22
Мина
17
Ивоби
47
Ришарлисон
22
Дэвис
22
Дэвис
47
Ришарлисон
17
Гордон
11
Бернард
11
Бернард
17
Гордон
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
18
Тилеманс
22
Перес
22
Перес
18
Тилеманс
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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