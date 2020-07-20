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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Эвертон: обзор матча 20 июля 2020
Шеффилд Юнайтед
20.07.2020, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
46'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Эвертон
90'
Желтая карточка
Ришарлисон
88'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Г. Сигурдссон
84'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. Живкович
️️️️
К. Бешам
83'
78'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
О. Норвуд
69'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
60'
Замена
Д. Флек
️️️️
Б. Осборн
60'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
О. Норвуд
45'
+2
33'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
23
Осборн
16
Берге
10
Норвуд
32
Балдок
9
МакБарни
17
МакГолдрик
4-2-2-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
5
Кин
4
Брэнтуэйт
12
Динь
20
Гомеш
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
10
Норвуд
6
Ландстрем
6
Ландстрем
10
Норвуд
23
Осборн
13
Флек
13
Флек
23
Осборн
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
6
Бешам
34
Живкович
34
Живкович
6
Бешам
32
Уолкотт
17
Гордон
17
Гордон
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
23
Коулмен
23
Коулмен
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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