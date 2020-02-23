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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 23 февраля 2020
Арсенал
23.02.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
27'
Э. Нкетиа
33'
П. Обамеянг
46'
П. Обамеянг
1'
Д. Калверт-Льюин
45+4'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
90'
+4
Желтая карточка
А. Гомеш
82'
Замена
М. Кин
️️️️
Ф. Делф
Замена
М. Гендузи
️️️️
М. Озил
82'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
76'
73'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
60'
Замена
Бернард
️️️️
А. Ивоби
59'
Замена
А. Гомеш
️️️️
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
46'
45'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Й. Мина
45'
+2
Желтая карточка
Ришарлисон
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Д. Луис
33'
31'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Б. Сака
27'
Замена
Б. Сака
️️️️
С. Колашинац
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лено
23
Колашинац
13
Мустафи
4
Луис
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
10
Озил
9
Нкетиа
7
Обамеянг
19
Пепе
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
27
Холгейт
22
Мина
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
18
Делф
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
10
Озил
6
Гендузи
6
Гендузи
10
Озил
23
Колашинац
7
Сака
7
Сака
23
Колашинац
18
Делф
5
Кин
5
Кин
18
Делф
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
20
Гомеш
14
Шнейдерлен
17
Ивоби
11
Бернард
11
Бернард
17
Ивоби
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Эвертон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
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