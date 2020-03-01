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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 марта 2020
Эвертон
01.03.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Д. Калверт-Льюин
31'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Марсьяль
Замена
М. Кен
️️️️
А. Гомеш
82'
Желтая карточка
Д. Сидибе
80'
72'
Замена
О. Игало
️️️️
М. Гринвуд
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Мактоминей
70'
Желтая карточка
Фред
Замена
Бернард
️️️️
Т. Уолкотт
63'
56'
Желтая карточка
В. Линделеф
45'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Т. Дэвис
43'
41'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
41'
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Н. Матич
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ш. Коулмен
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
23
Коулмен
19
Сидибе
19
Сидибе
23
Коулмен
32
Уолкотт
11
Бернард
11
Бернард
32
Уолкотт
20
Гомеш
9
Кен
9
Кен
20
Гомеш
9
Марсьяль
33
Уильямс
33
Уильямс
9
Марсьяль
8
Мактоминей
64
Мата
64
Мата
8
Мактоминей
11
Гринвуд
9
Игало
9
Игало
11
Гринвуд
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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