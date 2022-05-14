Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yohan Tavares - статистика

Лаваль
#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белененсеш
26
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
1' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 1
09.04.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
0 : 0
19.03.2022
Белененсеш
1' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 26 тур
Белененсеш
0 : 0
12.03.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Белененсеш
0 : 2
25.02.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Белененсеш
1 : 4
02.02.2022
Спортинг
1' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 19 тур
Маритиму
1 : 1
23.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
26'
Португалия. Примейра, 18 тур
Белененсеш
1 : 4
16.01.2022
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 0
13.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Брага
1 : 0
20.12.2021
Белененсеш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Белененсеш
0 : 1
12.12.2021
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Белененсеш
2 : 1
31.10.2021
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 0
25.10.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Белененсеш
0 : 2
03.10.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
27.09.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Белененсеш
1 : 1
18.09.2021
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
12.09.2021
Белененсеш
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+