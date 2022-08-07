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    Jonathan Bornstein - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Jonathan Bornstein
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чикаго Файр 18 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    02.10.2022 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    18.09.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Шарлотт (Шарлотт)
    14.09.2022 1' -80' Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    11.09.2022 68' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Интер (Майами)
    04.09.2022 68' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.09.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    22.08.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    14.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    24.07.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    17.07.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    10.07.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Коламбус (Коламбус)
    04.07.2022 1' -46' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    30.06.2022 65' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    26.06.2022 1' -80' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    23.05.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.05.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 3:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    15.05.2022 1' -82' Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    08.05.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.05.2022 66' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    24.04.2022 63' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    17.04.2022 1' -61' Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    09.04.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    02.04.2022 60' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Даллас (Даллас)
    20.03.2022 73' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    13.03.2022 71' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    81'
    06.03.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Орландо Сити (Орландо)
    27.02.2022 Был в запасе Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
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